Минниханов осмотрел Аллею писателей в Елабуге

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу и остался под впечатлением от работ по восстановлению исторического облика города. В своем аккаунте в соцсетях глава республики отметил, что в Елабуге ежегодно ведется большая работа в этом направлении.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов осмотрел благоустроенные улицы, популярные среди туристов, а также реконструируемый Мемориальный комплекс им. М.И. Цветаевой, рядом с которым появится «Аллея писателей».

Также Раис Татарстана высоко оценил масштаб благоустройства парка «Шишкинские пруды», где проводится множество фестивалей. Глава республики напомнил, что Спасская ярмарка ежегодно собирает до 200 тысяч человек.

Ранее мы писали, что этим утром Рустам Минниханов посетил социально значимые предприятия Набережных Челнов.