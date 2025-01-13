Минниханов отметил 303 года прокуратуры России в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном событии, посвященном 303-летию прокуратуры России. Мероприятие прошло в конференц-зале прокуратуры в Казани, как сообщает пресс-служба Раиса РТ.



Минниханов подчеркнул, что Татарстан занимает ведущие позиции в стране благодаря эффективному взаимодействию правоохранительных органов, включая прокуратуру. Он отметил важность работы прокуроров в обеспечении верховенства закона и справедливости, а также их вклад в решение сложных задач в прошлом году совместно с другими структурами.



Особое внимание было уделено деятельности прокуратуры в защите социально уязвимых групп. Минниханов отметил, что благодаря усилиям прокуроров было устранено множество правонарушений, что значительно способствовало борьбе с преступностью и соблюдению закона.



«Соблюдение прав наших героев — участников специальной военной операции и их семей остается приоритетным вопросом», — добавил Минниханов.



В завершение своего выступления он выразил благодарность сотрудникам прокуратуры за их труд, признал заслуги ветеранов и пожелал всем коллегам здоровья и сил.



В ходе мероприятия Раис Татарстана и прокурор региона вручили государственные награды и награды Генеральной прокуратуры России отличившимся сотрудникам ведомства.