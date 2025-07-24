Минниханов подал документы для участия в выборах главы Татарстана

Центральная избирательная комиссия республики начала прием документов от кандидатов на пост Раиса Татарстана. Первым свои бумаги представил действующий глава региона Рустам Минниханов, выдвинутый партией «Единая Россия».

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, пакет документов включает личные данные кандидата и подписные листы с поддержкой муниципальных депутатов. Все материалы направлены на проверку в установленном порядке.

Срок подачи документов истекает 30 июля. Помимо Минниханова, о намерении участвовать в выборах заявили еще три кандидата: Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Избирательная кампания проходит параллельно с дополнительными выборами депутата Госсовета РТ от Набережных Челнов и выборов в органы местного самоуправления. Голосование по всем вопросам состоится 14 сентября.