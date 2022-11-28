 Минниханов поручил руководителям всех служб быть готовыми к ликвидации последствий ЧС
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Минниханов поручил руководителям всех служб быть готовыми к ликвидации последствий ЧС

Из-за непогоды в некоторых районах республики отключилось электричество.

Республика
28 ноября 2022  12:26
Автор:
Ольга Ильина

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании потребовал от руководителей ведомств и глав муниципалитетов быть готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны сложными погодными условиями, передает пресс-служба Президента РТ.

Отключение электричества зафиксировали на 22 социально значимых объектах и в 86 населенных пунктах, где проживают более 10 тыс. человек. К ликвидации последствий привлекли 30 бригад Сетевой компании.

«Учитывая, что зима только началась и [плохие] погодные условия могут повториться, обращаю внимание руководителей профильных республиканских министерств и глав городов и районов на необходимость быть в постоянной готовности к оперативному реагированию и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Минниханов.

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