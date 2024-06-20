Минниханов посетил Голубые озера в Татарстане

Уникальный природный комплекс «Голубые озера» в Казани меняется, чтобы сохранить свою красоту для будущих поколений. Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично оценил ход работ по реализации новой концепции развития этой особо охраняемой природной территории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Главная цель проекта – создать все условия для комфортного отдыха туристов, не нанося при этом ущерба хрупкой экосистеме озер. Над этой задачей трудится большая команда специалистов из разных областей – от экологов до управленцев. Курирует проект Институт развития городов РТ.

Рустам Минниханов осмотрел благоустроенные территории Большого и Малых Голубых озер, пообщался с отдыхающими и ознакомился с ключевыми решениями проекта. Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала о планах по распределению туристических потоков, созданию новых зон купания, разработке интересных маршрутов и событийной программы.

Так, у озер появятся специальные эковорота – точки входа с парковками, пунктами проката снаряжения, туалетами и мусорными контейнерами. Первые эковорота появятся уже в ближайшее время у Большого Голубого озера. Важным элементом станут и экотропы – обустроенные маршруты с познавательным контентом.

Отдельное внимание уделено купанию. Вместо стихийного захода в воду отдыхающим предлагают специальные оборудованные пирсы – купели. Они расположены в местах впадения озер в реку Казанку, что позволяет сохранить воду в озерах чистой, а их дно - нетронутым.

Рустам Минниханов также посетил обновленную лодочную станцию на Большом Голубом озере. Здесь можно взять напрокат лодки, байдарки и сапборды. Рост туристического потока после благоустройства территории настолько велик, что в будущем планируется ввести аккредитацию туроператоров по аналогии с Казанским Кремлем.

Реализация новой концепции «Голубых озер» — это важный шаг на пути к созданию уникального природного парка, где люди смогут наслаждаться красотой природы, не нарушая ее хрупкий баланс.