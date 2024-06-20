Минниханов посетил Голубые озера в Татарстане

Уникальный природный комплекс «Голубые озера» в Казани меняется, чтобы сохранить свою красоту для будущих поколений. Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично оценил ход работ по реализации новой концепции развития этой особо охраняемой природной территории.
Главная цель проекта – создать все условия для комфортного отдыха туристов, не нанося при этом ущерба хрупкой экосистеме озер. Над этой задачей трудится большая команда специалистов из разных областей – от экологов до управленцев. Курирует проект Институт развития городов РТ.
Рустам Минниханов осмотрел благоустроенные территории Большого и Малых Голубых озер, пообщался с отдыхающими и ознакомился с ключевыми решениями проекта. Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала о планах по распределению туристических потоков, созданию новых зон купания, разработке интересных маршрутов и событийной программы.
Так, у озер появятся специальные эковорота – точки входа с парковками, пунктами проката снаряжения, туалетами и мусорными контейнерами. Первые эковорота появятся уже в ближайшее время у Большого Голубого озера. Важным элементом станут и экотропы – обустроенные маршруты с познавательным контентом.
Отдельное внимание уделено купанию. Вместо стихийного захода в воду отдыхающим предлагают специальные оборудованные пирсы – купели. Они расположены в местах впадения озер в реку Казанку, что позволяет сохранить воду в озерах чистой, а их дно - нетронутым.
Рустам Минниханов также посетил обновленную лодочную станцию на Большом Голубом озере. Здесь можно взять напрокат лодки, байдарки и сапборды. Рост туристического потока после благоустройства территории настолько велик, что в будущем планируется ввести аккредитацию туроператоров по аналогии с Казанским Кремлем.
Реализация новой концепции «Голубых озер» — это важный шаг на пути к созданию уникального природного парка, где люди смогут наслаждаться красотой природы, не нарушая ее хрупкий баланс.