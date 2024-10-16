Минниханов посетил храм-памятник павшим воинам в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в Храме-памятнике павшим воинам, построенном в 1823 году.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Этот памятник расположен прямо в живописной акватории реки Казанка. И соединяется с берегом с помощью насыпного мостового перехода. Он представляет собой четырехугольную усеченную пирамиду высотой 20 метров, украшенную греческими портиками и дорическими колоннами, которые создают величественный облик сооружения.

В этом году началась масштабная реставрация храма, запланированная до 2026 года. В рамках благоустройства появятся пешеходные пути, санитарные узлы и причал для речных трамвайчиков.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Также Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил другие культовые объекты города, включая Казанский Богородицкий монастырь и мечеть «Аль-Марджани», где также проводятся работы по восстановлению и благоустройству.

Сегодня утром Минниханов открыл историческую «Ак мэчет» после реставрации.