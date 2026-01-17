Минниханов потребовал усилить надзор за газовой безопасностью в жилых домах

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ужесточить контроль за эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Тема стала ключевой на совещании в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба главы РТ.

Муниципалитетам, МЧС, газовым службам, управляющим компаниям и Госжилинспекции предписано активнее проверять состояние газовых приборов, вентиляции, а также систем отопления и электроснабжения. Особое внимание рекомендовано уделять квартирам многодетных семей и жителей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Как подчеркнул Минниханов, только за первые недели января в регионе зафиксированы тяжелые происшествия, связанные с пожарами и отравлением угарным газом — как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Среди причин специалисты называют нарушения правил пользования газом и изношенность жилого фонда, особенно домов середины прошлого века.

Отдельно Раис РТ поручил усилить профилактическую работу с населением, а также напомнил ответственным службам о необходимости своевременной уборки снега во дворах и наледи с крыш, действуя на упреждение, без ожидания ЧП.