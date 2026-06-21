Минниханов поздравил медработников Татарстана с профессиональным праздником

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Республика
21 июня 2026  11:16

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к медицинским работникам республики с поздравлениями в честь их профессионального праздника, который отмечается 21 июня. Глава региона отметил, что Татарстан по праву гордится своей сильной медицинской школой и высококвалифицированными кадрами.

В своем обращении Минниханов подчеркнул, что республика входит в число российских лидеров по модернизации здравоохранения, и это — заслуга самих врачей, которые своим трудом доказывают: качественная медицина складывается не только из современного оборудования, но и из профессионализма, внимания и заботы о каждом пациенте. Раис пожелал медикам новых профессиональных достижений, благополучия и крепкого здоровья. Обращение также прозвучало на татарском языке.

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