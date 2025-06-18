Минниханов провел юбилейное заседание Ассоциации инновационных регионов

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло знаковое мероприятие – заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), посвященное 15-летию организации. Председатель Совета АИРР, глава Татарстана Рустам Минниханов отметил значительный рост влияния объединения, которое сегодня включает 19 субъектов РФ.

В своем выступлении Минниханов подчеркнул, что регионы-участники Ассоциации формируют более трети общероссийского ВВП. «АИРР зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена передовыми практиками и трансфера технологий», – отметил руководитель республики.

Особое внимание было уделено роли ассоциации в координации инновационной политики на региональном уровне. За полтора десятилетия работы организация стала важным элементом национальной инновационной системы, способствуя внедрению перспективных разработок в реальный сектор экономики.