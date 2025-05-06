Минниханов проверил ход посевной и развитие сельского хозяйства в Новошешминском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Новошешминский район ознакомился с ходом весенне-полевых работ и развитием агропромышленного комплекса. Визит начался с осмотра Татарского конного завода №57, где содержатся 228 лошадей, включая орловских рысаков. Предприятие также поставляет лошадей для кавалерийского полка КНДР.

На встрече с аграриями и главами сельских поселений обсудили темпы посевной кампании. На данный момент засеяно 16% запланированных 54,6 тыс. гектаров. При благоприятной погоде работы планируется завершить за 10–15 дней. Сельхозпроизводители обеспечены семенами, техникой и ГСМ, а под урожай этого года внесено 137 кг удобрений на гектар.

Несмотря на износ половины парка техники, район активно обновляет оборудование: в 2024 году приобретено 46 сельхозмашин, а с начала 2025-го — еще 25. Вице-премьер Марат Зяббаров отметил важность наращивания поголовья КРС и призвал активнее использовать господдержку.

Минниханов поблагодарил аграриев за труд и поручил Минсельхозпроду усилить поддержку конного завода. В завершение он напомнил о внимательном подходе к празднованию Дня Победы, особенно к ветеранам и семьям участников СВО.