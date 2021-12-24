Минниханов раскритиковал слова мэра Елабуги о непривитых ветеранах

Президент РТ Рустам Минниханов жестко отреагировал на слова мэра Елабуги Рустема Нуриева о том, что непривитые ветераны «ненужны».

«В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района – недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения», – сообщил Президент.

Он подчеркнул, что в республике должна вестись разъяснительная работа с пожилыми людьми о том, что вакцинация – это на данный момент лучший и единственный способ избежать заражения опасным COVID-19. Но радикальные перегибы неприемлемы.

Руководителю Елабужского района будет дана соответствующая оценка.

Ранее сообщалось, что мэр Елабуги Рустем Нуриев принес свои извинения за слова о непривитых пенсионерах, сказанные на внутреннем совещании.