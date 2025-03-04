Минниханов рассказал о чипировании своего питомца и призвал к ответственности владельцев животных

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, поделился в своем телеграм-канале фотографией своего любимца по кличке Акдус, а также сертификатом, подтверждающим его чипирование. В своем посте он отметил, что у его питомца есть все необходимые документы, соответствующие законодательным требованиям.

«Акдус полностью соответствует всем правовым нормам. А как обстоят дела с документами у ваших питомцев?» — поинтересовался Минниханов у своих подписчиков.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что владение животным — это не только радость, но и большая ответственность. Глава региона призвал граждан заботиться о своих питомцах и соблюдать все необходимые требования, чтобы обеспечить их благополучие и безопасность.