Минниханов рассказал о чипировании своего питомца и призвал к ответственности владельцев животных

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Республика
4 марта 2025  17:01

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, поделился в своем телеграм-канале фотографией своего любимца по кличке Акдус, а также сертификатом, подтверждающим его чипирование. В своем посте он отметил, что у его питомца есть все необходимые документы, соответствующие законодательным требованиям. 

«Акдус полностью соответствует всем правовым нормам. А как обстоят дела с документами у ваших питомцев?» — поинтересовался Минниханов у своих подписчиков. 

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что владение животным — это не только радость, но и большая ответственность. Глава региона призвал граждан заботиться о своих питомцах и соблюдать все необходимые требования, чтобы обеспечить их благополучие и безопасность.

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