Минниханов вручил десять новых автолавок

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Республика
4 июля 2024  13:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил организациям потребительской кооперации региона 10 новых автолавок для выездной торговли. Церемония состоялась в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга» на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Новые автолавки оснащены холодильной витриной, автономным водоснабжением, шкафом для выкладки товаров и системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС.

Минниханов подчеркнул важность обеспечения жителей сельских районов всеми видами услуг, включая выездную торговлю. Он отметил, что организации потребительской кооперации играют ключевую роль в этой сфере, работая напрямую с сельчанами.

Благодаря работе Татпотребсоюза, выездным торговым обслуживанием охвачено 1,5 тысячи населенных пунктов Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов рассказал о конкурсе красоты среди коров в Татарстане.

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