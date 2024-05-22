Минниханов встретился с королем Бахрейна

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Республика
22 мая 2024  20:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в социальных сетях фотографией с Королем Бахрейна Его Величеством Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Иностранного гостя пригласил в Россию лично Владимир Путин, завтра у лидеров стран состоятся переговоры. Минниханов прибыл в Москву и поприветствовал делегацию Бахрейна.

Минниханов подчеркнул, что между странами сохраняются тёплые отношения, что приносит результат в реализации совместных проектов.

«Татарстан вносит свой вклад в развитие российско-бахрейнских отношений. Наш товарооборот за последний год вырос в 30 раз и мы готовы помогать нашим предприятиям находить партнеров в королевстве», – написал Раис Татарстана.

 Фото: соцсети Рустама Минниханова

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