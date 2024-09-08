Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета РТ

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Республика
8 сентября 2024  13:14
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов VII созыва Государственного Совета РТ. Голосование прошло на избирательном участке, расположенном в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

После завершения голосования Шаймиев поделился своими мыслями: «Основная задача депутатов заключается в том, чтобы служить народу, который им доверяет. Это – простая и главная цель для тех, кого выбрали. Если бы не доверяли, кто бы стал избирать? Служение народу является приоритетом на все времена – и вчера, и сегодня, и завтра».

Он также отметил, что Республика Татарстан продолжает развиваться в положительном направлении. «В этих условиях республика активно созидает на всех фронтах. Я всегда говорил: «Мы можем!» – это не просто слова, это реальность. Уверен, у нас всё получится. Всем желаю здоровья и благополучия, а также хороших урожаев», – добавил он в заключение.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

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