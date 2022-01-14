Минтранс РТ: за год в республике установили более 4,5 тысяч дорожных знаков

За 2021 год в Татарстане установили более 4,5 тысяч дорожных знаков. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Мероприятия по обустройству дорог проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе проекта установили более 7 тыс. метров пешеходного ограждения, более 27 тыс. метров барьерного ограждения, более 37 тыс. тротуаров и обустроили 177 пешеходных переходов.

Также в рамках программы оборудовали восемь светофорных объектов и создали 91 искусственную неровность. Кроме того, дорожники построили 76 остановку для маршрутных автобусов. К примеру, остановочные площадки появились на маршруте Казань — Шемордан в Пестречинском районе, Заинск — Сухарево в Нижнекамском районе и других.

Обустройство происходило на региональных дорогах и в трех агломерациях — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской.

Ранее «КВ» писали, что лихачей, нарушающих правила дорожного движения, теперь будут наказывать более сурово — лишением свободы или штрафом до 500 тыс. рублей.