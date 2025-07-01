Минтруд опубликовал проект календаря выходных в 2026 году

В телеграм-канале Минтруда РФ появился проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления в данный момент размещен на общественное обсуждение. Итак, согласно проекту календаря, новогодние каникулы продлятся 12 дней. Планируется, что они начнутся 31 декабря. А на работу граждане выйдут только 12 января. Кроме того, в феврале 2026 года предусмотрено три выходных подряд – 21, 22 и 23 февраля. В марте ожидаются выходные с 7 по 9 число. В мае выходные запланированы с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а в июне – с 12 по 14-е. В ноябре выходной в среду 4-го.

Также в телеграм-канале ведомства размещен комментарий главы Минтруда РФ Антона Котякова. В нем говорится, что постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни, - отметил Котяков. - Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне».