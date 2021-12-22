В Минтруда РТ напомнили о выходном 31 декабря

По многочисленным просьбам татарстанцев, 31 декабря объявляется нерабочим днем. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда по РТ.

По постановлению «О переносе выходных дней в 2021 году», если праздничные дни выпадают на выходные, то выходной день необходимо перенести. Так как 3 января 2021 года – воскрессенье, свободный день переносится на 31 декабря.

Получается, что в этом году татарстанцы будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. При этом 1 и 2 января 2022 года тоже выходные, но они переносятся на 3 и 10 мая.

Ранее «КВ» сообщали о том, что как увеличить срок отпуска.