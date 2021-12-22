 В Минтруда РТ напомнили о выходном 31 декабря
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В Минтруда РТ напомнили о выходном 31 декабря

Период с 31 декабря по 8 января был объявлен новогодними каникулами

Республика
22 декабря 2021  11:35
Автор:
Елена Молчанова

По многочисленным просьбам татарстанцев, 31 декабря объявляется нерабочим днем. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда по РТ. 

По постановлению «О переносе выходных дней в 2021 году», если праздничные дни выпадают на выходные, то выходной день необходимо перенести.  Так как 3 января 2021 года – воскрессенье, свободный день переносится на 31 декабря. 

Получается, что в этом году татарстанцы будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. При этом 1 и 2 января 2022 года  тоже выходные, но они переносятся на 3 и 10 мая.  

Ранее «КВ» сообщали о том, что как увеличить срок отпуска. 

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