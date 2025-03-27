Минздрав сообщает, что врач из РТ могла выжить после крушения батискафа в Египте

днем в Египте потерпел крушение прогулочный батискаф Sindbad. На борту судна находились 45 россиян, большую часть пассажиров удалось спасти. Погибли несколько человек. В начале СМИ сообщили о двух погибших из Татарстана.

Речь про семью медиков Уруссинской центральной районной больнице из Ютазинского района РТ — Равиля и Кристины Валиуллиных. Они были на отдыхе с детьми. Чуть позже появилась информация, что Кристина Валиуллина могла выжить, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Кристина занимает пост главного педиатра, а Равиль — анестезиолога-реаниматолога.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин выразил соболезнования в связи с гибелью Равиля Валиуллина. Чиновник отметил, что он был высококвалифицированным специалистом, который достойно выполнял свой профессиональный долг.