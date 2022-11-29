 Минздрав Татарстана закупит еще один комплекс мобильный поликлиники для выездов в районы
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Минздрав Татарстана закупит еще один комплекс мобильный поликлиники для выездов в районы

Республика
29 ноября 2022  11:15
Автор:
Василина Олейник

Министерство здравоохранения Татарстана намерено закупить еще один комплекс мобильной поликлиники для выезда в районы. Об этом рассказал глава ведомства Марат Садыков. 

Он отметил, что выезды в районы врачей очень востребованы и покаали свою эффективность. С начала года медики на выездах осмотрели более 25 тыс. жителей 24 муниципальных районов, при этом – почти у 3 тыс. человек были впервые выявлены заболевания.

«Мы практикуем данный вид помощи с 2019 года. В ближайшее время будет куплен еще один мобильный комплекс, их станет пять. Они будут распределены по графику, согласованному с администрацией районов и главврачей районных больниц», – сообщил Садыков. 

Фото: © Владимир Васильев 

В Минздраве планируют модернизировать комплексы, которые уже работают. 

«Потом возникли вопросы по оказанию офтальмологической помощи [мобильными поликлиниками]. Как скрининга, так и направлению в офтальмологические центры», – отметил глава ведомства. 

Ранее Марат Садыков сообщил, что ожидаемая средняя продолжаительность жизни в Татарстане составит 73,8 года. 

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