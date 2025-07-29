Мирлинд Даку передал привет «Зениту»

Тяжело игры с «Зенитом» идут и у главного тренера Рашида Рахимова. За свою карьеру он 23 раза встречался с петербуржцами и одержал всего пять побед при восьми ничейных исходах. Команды под его руководством собрали отрицательную разницу голов - 20:36.

Вторую интригу этой встрече придавала фигура форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Напомним, что в текущее трансферное окно албанец одной ногой был в «Зените», но сделка сорвалась в последний момент. В Казани горевать о несостоявшейся продаже лидера атаки не стали и довольно быстро заключили с легионером новый контракт до лета 2029 года. Ожидаемо, что для Даку игры с «Зенитом» теперь обрели повышенный градус принципиальности. И последнее слово в воскресный вечер осталось именно за албанцем.

Приезд топ-клуба собрал на «Ак Барс Арене» рекордную за последние сезоны аудиторию - почти 23,5 тысячи человек. Такой посещаемости не было с мая 2022 года, когда поддержать «Рубин» в «матче жизни» с «Уфой» пришли более 25 тысяч зрителей. Сумасшедшая поддержка во многом и помогла казанцам переломить ход игры с «Зенитом», что особенно отметил Рашид Рахимов: «Я об этом сказал в раздевалке: «Смотрите, сколько народу пришло за вас болеть, они ждут». И после матча я сказал: «Какое удовольствие вы доставили болельщикам!»

Но первый тайм остался за гостями и по владению, и по счету. Команда Сергея Семака повела уже на 11-й минуте благодаря пенальти. В штрафную казанцев последовал заброс. Алексей Грицаенко в борьбе с Глушенковым не успел развернуться к мячу, и последний угодил защитнику в руку. Ситуация довольно абсурдная, но однозначное нарушение правил. Андрей Мостовой с «точки» отправил мяч точно в левый нижний угол ворот.

Следом Евгений Ставер еще пару раз выручил «Рубин» в сложных ситуациях. Но на 36-й минуте Мостовой занес себе в актив плюс одно результативное действие: полузащитник вырезал классный пас во вратарскую на Матео Кассьерру, который продавил защитника и с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу, 0:2.

- Второй гол мы получили на открытом мяче. Два защитника располагаются в совершенно свободных зонах, они делают движение вперед при длинной передаче за спину. Такие моменты дарить нельзя, - возмущался после матча Рахимов.

Не исключено, что в перерыве между таймами в раздевалке «Рубина» было жарко. Но гипотетический разбор полетов вкупе с двумя заменами пошел команде на пользу. На 47-й минуте Александар Юкич, едва появившийся на поле, разогнал хорошую атаку пасом на правый фланг. Затем Дмитрий Кабутов отправил мяч в центр штрафной, где Велдин Ходжа головой поразил дальнюю девятку.

Игра раскрылась, и спустя 15 минут Вуячич головой отправил мяч в штангу ворот «Зенита». Сине-бело-голубые ответили тремя острейшими моментами, но «Рубину» откровенно везло. Дважды Андрею Мостовому не хватило точности, а Кассьерра при выходе один на один со Ставером сыграл не лучшим образом.

Спасти матч команде Рахимова удалось на излете основного времени. Илья Рожков сумел первым успеть к мячу на подборе и навесом вернуть его в пределы вратарской. Мирлинд Даку в воздухе оказался успешнее Мантуана и головой отправил снаряд в цель, 2:2! Красивый ответ легионера за сорванный трансфер в «Зенит».

После матча Рашид Рахимов вновь посетовал на отсутствие глубины скамейки: «Я всегда говорю: «Нужна внутренняя конкуренция». Кому-то где-то нужно дать отдохнуть, бывают травмированные, заболевшие. Мы затыкаем дыры».

При этом специалист отметил, что ценник на качественных российских игроков сейчас завышен. Вероятно, Рахимов намекал на ситуацию с возможным переходом хавбека «Урала» Ильи Ишкова. По данным СМИ, казанцы оценили 20-летнего игрока в 500 тысяч евро, тогда как клуб из Екатеринбурга запросил 2,5 млн.

Конец месяца у «Рубина» выдается очень плотным. 27-го числа команда сыграла с «Зенитом», а 31-го примет дома «Оренбург» в Кубке России. Марафон игр завершится 4 августа матчем РПЛ с «Сочи».