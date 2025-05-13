Мирлинд Даку приблизился к топ-10 лучших бомбардиров «Рубина»

Нападающий Мирлинд Даку, отличившийся голом в игре 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), забил свой 22-й мяч в футболке казанского клуба. Легионер вплотную приблизился к десятке лучших бомбардиров «Рубина» в современности, обогнав Максима Канунникова (21). Десятку с 23 голами замыкает Давид Чаладзе, выступавший за казанцев в 2002-2004 годах. 20 мячей форвард забил в Первой лиге, ещё три – в РПЛ.

Отметим, что Даку забил 22 гола в 60 играх, Чаладзе поражал ворота соперников 23 раза за 49 встреч. Лучшим бомбардиром казанцев в современности остаётся Гёкдениз Карадениз, забивший 52 мяча.