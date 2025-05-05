Миронов требует проверить выдачу жилья мигрантам

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Россия/Мир
5 мая 2025  13:46

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность предоставления жилищных сертификатов мигрантам. Поводом стали многочисленные случаи, когда новые граждане России получали субсидии на жилье, в то время как коренные жители годами ждут улучшения условий.

В обращении упоминается конкретный пример: в подмосковных Мытищах мигранту выдали сертификат на 24 млн рублей. По словам Миронова, подобные ситуации носят системный характер и фиксируются в разных регионах.

Политик указал на непрозрачность распределения сертификатов и риски коррупции. Он призвал прокуратуру проверить, не нарушаются ли при этом права россиян, давно стоящих в жилищных очередях, пишет РИА Новости.

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