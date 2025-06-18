Митрополит Кирилл освятил крест для храма-памятника на Казанке

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Город
18 июня 2025  16:51

18 июня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин освящения креста для восстанавливаемого храма Спаса Нерукотворного. Исторический памятник, расположенный в акватории реки Казанки, возводится в память о воинах, павших при взятии Казани в 1552 году.

После торжественной церемонии, в которой приняли участие духовенство епархии и представители строительных организаций, освященный крест установили на вершину 20-метровой пирамидальной конструкции храма. Владыка Кирилл подчеркнул символическое значение события, отметив важность сохранения памяти о защитниках Отечества.

Реставрационные работы, начатые в 2024 году, проводятся при поддержке руководства Татарстана и Патриархии. Общий бюджет проекта составляет около 300 млн рублей. На данный момент завершены основные работы по внутреннему убранству, идет монтаж иконостаса и благоустройство прилегающей территории.

Храм-памятник, построенный в 1823 году, представляет собой уникальное архитектурное сооружение в виде усеченной пирамиды с греческими портиками. После завершения реставрации он станет важным духовным центром и местом памяти для жителей республики.

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