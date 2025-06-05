Михаил Афанасьев: Зеленодольск невозможно изменить, но он может поменять каждого

Об этом и не только в гостях редакции «Казанских ведомостей» рассказал глава Зеленодольского муниципального района РТ, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Представляем гостя



Михаил Павлович Афанасьев родился 29 января 1971 года в селе Большой Толкиш Чистопольского района Татарской АССР. Получил образование в Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана, где окончил обучение в 1993 году и стал кандидатом биологических наук. С 1993 по 1996 год обучался в аспирантуре на кафедре генетики и селекции сельскохозяйственных животных КГАВМ им. Баумана. В период с 1996 по 1999 год работал ассистентом и заместителем декана зооинженерного факультета, а также старшим преподавателем на кафедре генетики и селекции в той же академии. С 1999 по 2005 год - региональный представитель компании «ДеЛаваль» в Республике Татарстан, с 2005 по 2010 год - региональный директор компании «ДеЛаваль». В 2010 году стал руководителем исполкома Лаишевского муниципального района, а с 2010 по 2019 год занимал пост главы муниципального образования. В 2019 году был назначен руководителем исполкома Зеленодольского района РТ, с 2020 года - глава Зеленодольского района РТ.

Успехи, сложности и планы

- В 2019 году вы сменили руководство Лаишевским районом на руководство Зеленодольским. С какими сложностями столкнулись на новом месте?

- Районы, конечно, абсолютно разные. В Зеленодольском районе сконцентрирована тяжелая промышленность, оборонные заводы. Отсюда вытекают многие вызовы, включая монозависимость, маятниковую миграцию, недостаточно развитую инфраструктуру, сложности социального характера. Школы, детские сады - все требовало срочного ремонта и восстановления. Поэтому пришлось быстро определить приоритеты. С самого начала ощущалась серьезная поддержка от Раиса РТ Рустама Минниханова.

- Чего удалось добиться за этот срок?

- Ухода от монозависимости. Впервые за последние десятилетия в Зеленодольске была построена новая школа на 1224 места. Она открыла свои двери в активно развивающемся микрорайоне Мирный, в котором проживает около 40% населения города. Ремонт улично-дорожной сети ежегодно идет опережающими темпами. Мы достраиваем IT-парк, ведем капитальный ремонт Центра культуры и народного творчества им. Горького. Был создан современный центр психологической и педагогической поддержки, центры бокса и гимнастики, подростковые клубы. Но в Зеленодольске остается еще много вызовов: нужен крупный детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ледовый каток.

Промышленность - кровь экономики

- Еще 20 лет назад зеленодольцы чаще ездили на работу в Казань…

- Сейчас ситуация изменилась, маятниковая миграция идет в обоих направлениях: казанцы приезжают к нам, а наши жители ездят в Казань. Все потому, что в районе появились высокотехнологичные производства с хорошим уровнем заработной платы. Например, у нас производится силовая кабельная арматура. Подстанции на протяжении всей трассы М-12, а также в московском и казанском метро построены с использованием нашей продукции. На другом заводе собирают высококачественные микросхемы и материнские платы для интеллектуальных приборов учета. Если раньше это были закупки из Скандинавских стран, то сейчас мы полностью локализовали производство.

- Что позволило достичь экономического роста?

- Системная работа, направленная на развитие промышленности. В самом Зеленодольске на средства московских инвесторов был построен завод газотурбинного оборудования. Мы запускаем совместный проект с АО «Казанькомпрессормаш» стоимостью 12 млрд рублей - испытательный центр и цех по сборке крупнотоннажных компрессоров. Он способствует технологической независимости нашей страны. Когда ушли западные компании, нам нужно было производить крупные компрессорные станции большой мощности и испытывать их.

- Михаил Павлович, какие точки роста для промышленности остаются в районе?

- Наш главный промпарк заполнен почти на 100%. Мы измеряем землю сантиметрами: засыпали овраги и перенесли сети, чтобы освободить участки для новых резидентов. Инфраструктура хорошая, логистика тоже. В ближайшее время у нас появится еще пять-шесть новых резидентов, больше места не остается. Но рядом есть технополис «Новая Тура», а еще новый промпарк «Тура 2.0». Также 2 июня в рамках визита Раиса Татарстана мы дали старт строительству двух новых объектов - фабрики по производству мороженого «Славица» и производственно-логистического комплекса по глубокой переработке мяса птицы ПВК «Ак Барс».

- Помимо промышленности в Зеленодольском районе расположены логистические центры федерального уровня. Как они соседствуют друг с другом, не конкурируют ли за рабочую силу?

- Жизнь расставляет все по своим местам. У нас представлены склады практически всех маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Магнит-Маркет и Сберлогистика. В скором времени ждем запуска Яндекс.Маркета. Хочу заметить, что каждый находит своего сотрудника. Если говорить о маркетплейсах, мы видим, что 80% работающих на них - это жители других регионов. От эффективности управления предприятием зависит его конкурентоспособность. Есть предприятия, которые выплачивают по 70 тыс. рублей, а есть и такие, где зарплата по 150 - 200 тыс. в месяц. Здесь уже вопрос в том, кто как организовывает производство.

Дороги, квартиры, инфраструктура

- Что делает Зеленодольский район привлекательным для инвесторов?

- Развитая логистика - важное конкурентное преимущество нашего района. Стоит отметить, что Минфин России возвращает часть федеральных налогов в регион для компенсации инфраструктурных инвестиций. Так, строительство трассы Ш-1 открыло широкие перспективы приложения трудовой силы. На этой территории планируется реализация проекта «Большой Зеленодольск».

- Как вы привлекаете рабочих на предприятия?

- Мы строим очень много жилья - около 200 тыс. квадратных метров в год, создаем не просто новые рабочие места, а условия для новых жителей. Люди приезжают к нам из других регионов и даже областных центров. Помимо автотрасс у нас есть железная дорога, ее часто недооценивают как способ доставки рабочей силы. Мы ведем работу с компанией «Содружество», которая организует пригородные перевозки, подстраивая расписание под рабочие дни и часы предприятий. Это очень удобно в первую очередь для работников - позволяет избежать опозданий.

- Представьте себе будущее Казанской агломерации. Станет ли Зеленодольск частью Казани?

- Я считаю, что границы муниципальных образований не должны иметь решающего значения. Нужно создавать одинаковый уровень качества жизни и инфраструктуры, чтобы человек не замечал, находится ли он в Казани, Осиново или Пестрецах. Процессы урбанизации неизбежны, наша задача - правильно сбалансировать развитие территорий совместно с Институтом пространственного планирования РТ.

- Какое место занимает в этом процессе поселок городского типа Васильево?

- У нас есть много проектов, связанных с поселком. Васильево всегда было заметным населенным пунктом, но в какой-то момент переживал упадок из-за потери ключевых предприятий. Теперь мы видим возможность их восстановления и развития. Для решения этой проблемы я обратился к правительству республики. Раис РТ Рустам Минниханов принял волевое решение, была подготовлена программа социально-экономического развития Васильево. Процесс пошел: мы построили спортивные объекты, детский сад на 220 мест, капитально отремонтировали две школы, создали общественное пространство и благоустроили озеро Карасиха. В поселке было создано около 2 тыс. рабочих мест за короткий срок. Так, на территорию бывшего леспромхоза пришли частные инвесторы, которые создали мощный промпарк.

- Что вы можете рассказать о «Васильевском острове»?

- Это проект крупного инвестора, которым мы очень гордимся. Речь идет о строительстве города-курорта на 10 тыс. человек между Зеленодольском и Казанью. Причем инвестор не перекладывает вопрос развития инфраструктуры на плечи района или республики. Уже сейчас создаются собственные сети, проектируются детские сады, школы и поликлиника.

- Существующая в районе транспортная сеть выдержит появление нового населенного пункта?

- Дороги соединят «Васильевский остров» с Осиново, Казанью и Зеленодольском. Так что критических проблем с транспортом у нас нет. Ведется работа по продолжению дороги-дублера Горьковского шоссе. Мы также работаем над тем, чтобы улучшить нижнюю дорогу от Юдино до Октябрьского и Васильево, что позволит перенаправить поток дачников. Кроме того, планируются речные перевозки от Васильево до Казани с использованием дебаркадера и теплоходов.

На связи с фронтом

- Ваш район активно участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

- Для нас это важный приоритет. Мы выясняем, что нужно военнослужащим и их семьям, и уже отправили 200 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное на сумму более 100 млн рублей. Большую поддержку оказывают местные предприятия, депутаты и волонтеры из разных поселений, таких как Нурлаты, Васильево и Зеленодольск. Я сам выезжал в зону СВО, недавно коллеги вернулись из гуманитарной миссии, где встретились с бойцами и нашим земляком Героем России Семеном Николаевым. Мы поддерживаем связь с солдатами из различных полков, передаем помощь и благодарим их за мужество. Я предпочитаю не афишировать свои поездки, а акцентировать внимание на героях и волонтерах.

О братьях наших меньших

- За последний год дважды сообщалось о нападении безнадзорных собак на людей в Зеленодольском районе. Какие меры принимаются в этом направлении?

- Закон обязывает муниципалитеты чипировать бездомных животных и возвращать в среду их естественного обитания. Мы действуем строго по закону, но возникают ситуации, когда агрессивные животные сбиваются в стаи. В Зеленодольском районе заключен муниципальный контракт с приютом «Кот и пес», с начала года поступила 81 заявка от жителей, собаки отловлены, агрессивные особи помещены в приют. Всего по району с начала года по состоянию на 1 мая отловили 152 особи, в 2024 году - 375 собак.

- Какие меры требуются для коренного изменения ситуации?

- Законодательство нуждается в совершенствовании. Для содержания животных необходимо финансирование. Возникает вопрос о создании межмуниципальных приютов, чтобы это непростое дело не ложилось только на плечи волонтеров и инициативных людей. Необходимы специализированные пункты приема с максимальной механизацией и автоматизацией, чтобы меньшим количеством людей можно было эффективно вести эту работу.

«Киоски прессы необходимо сохранить»

- Михаил Павлович, какие книги произвели на вас особое впечатление?

- Не могу назвать себя заядлым читателем, но в разные годы я с удовольствием читал приключенческую литературу, детективы и воспоминания о Великой Отечественной войне. В последние годы с интересом читаю реалистические произведения, например, мне очень нравится Артур Хейли за погружение в профессиональную среду и внимание к деталям. Я всегда больше читал газеты и журналы, мне интереснее то, что происходит здесь и сейчас, чем события давно минувших дней.

- Как вы считаете, какое место занимают печатные издания в наши дни?

- Я считаю, что бумажные носители информации непременно нужно сохранить. Людям они нужны, особенно в сельской местности, но и в городской тоже. Многое можно посмотреть в интернете, но люди хотят взять газету в руки, получать информацию в удобном для них виде. У нас в районе выходят газеты на разных языках, которым предоставляются государственные и муниципальные заказы. Мы находим разные формы их поддержки. Профессия журналиста очень непростая, она подходит для людей, искренне любящих свою работу. Киоски прессы необходимо сохранить - это даже некая миссия. Город благодаря им становится более спокойным и умиротворенным. Газетные киоски - это место встречи и общения, поэтому они должны быть красивыми, современными и удобными как для продавцов, так и для покупателей.

- Как бы вы охарактеризовали зеленодольцев?

- Важно понимать, что основа населения Зеленодольска - техническая интеллигенция и высококвалифицированные рабочие. Это очень интеллигентные люди, начитанные и трудолюбивые. Можно сказать, что у города есть не просто собственный культурный код, но и генотип. Зеленодольск невозможно изменить, но он может поменять каждого, кто сюда приезжает.