Михаил Беленицкий продолжит выступать за УНИКС

УНИКС объявил о продлении контракта с 22-летним форвардом Михаилом Беленицким – новое соглашение с игроком подписано в формате «1+1». Лёгкий форвард перешёл в казанский клуб весной 2024 года из «Пари Нижнего Новгорода». В сезоне 2024/25 он отыграл 48 матчей, набирая 5,5 очков за игру при 3,8 подборов, 1,3 перехватов и 1,3 передач. 16 марта он установил личный рекорд результативности во встрече с «Самарой» (120:64). Форвард набрал 20 очков, реализовал 100% бросков из-за дуги при шести подборах и двух результативных передачах.