Михаил Мишустин предложил Государственной Думе обновлённый список кабинета министров

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Россия/Мир
12 мая 2024  14:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В перечень номинантов включены Денис Мантуров, рекомендованный на роль первого заместителя председателя правительства, и Виталий Савельев, предложенный на должность вице-премьера, курирующего вопросы транспорта. Кроме того, Дмитрий Патрушев, бывший глава Министерства сельского хозяйства, предложен на пост вице-премьера, как сообщает РИА Новости.

Палата представителей должна вынести решение по представленным кандидатурам в течение недели. Затем окончательное утверждение кандидатур осуществляется президентом.

По сложившейся практике, назначения руководителей ключевых ведомств — Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД — осуществляет президент страны после проведения консультаций с Советом Федерации.

Ранее мы писали, что новым министром спорта Российской Федерации может стать уроженец Казани.

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Михаил Мишустин предложил Государственной Думе обновлённый список кабинета министров
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