Мобильные поликлиники Татарстана работают в праздничные дни

Жители Казани и Набережных Челнов могут пройти бесплатную диспансеризацию в мобильных поликлиниках до 11 мая включительно. Минздрав республики продолжает работу выездных медицинских комплексов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

График работы в Казани:

8-9 мая – ТЦ «Южный» (пр. Победы, 91)

8-11 мая – ул. Кул Гали, 16

10-11 мая – ТЦ «Франт» (ул. Ю. Фучика, 90)

В Набережных Челнах:

8-11 мая – ТЦ «Омега» (пр. Сююмбике, 2/19)

Мобильные комплексы принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 18:00. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Эта возможность особенно актуальна в праздничный период, когда у многих появляется свободное время для заботы о здоровье. Выездные поликлиники предлагают комплексное обследование без предварительной записи.