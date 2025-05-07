Мобильные поликлиники Татарстана работают в праздничные дни

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Республика
7 мая 2025  14:47

Жители Казани и Набережных Челнов могут пройти бесплатную диспансеризацию в мобильных поликлиниках до 11 мая включительно. Минздрав республики продолжает работу выездных медицинских комплексов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

График работы в Казани:

  • 8-9 мая – ТЦ «Южный» (пр. Победы, 91)

  • 8-11 мая – ул. Кул Гали, 16

  • 10-11 мая – ТЦ «Франт» (ул. Ю. Фучика, 90)

В Набережных Челнах:

  • 8-11 мая – ТЦ «Омега» (пр. Сююмбике, 2/19)

Мобильные комплексы принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 18:00. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Эта возможность особенно актуальна в праздничный период, когда у многих появляется свободное время для заботы о здоровье. Выездные поликлиники предлагают комплексное обследование без предварительной записи.

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