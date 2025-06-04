Молодёжь Татарстана сможет узнать о льготных жилищных программах в прямом эфире

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Республика
4 июня 2025  08:25

Министерство по делам молодёжи Татарстана сегодня, 4 июня, в 17:00 проведёт прямой эфир #ЖильеМолодым, посвящённый программам поддержки для граждан 18–35 лет. В эфире выступят эксперты Минмолодёжи РТ, Госжилфонда при Президенте РТ и Лиги студентов РТ.

Участникам расскажут, как получить безвозмездную субсидию, покрывающую 30–35% стоимости жилья, оформить социальную ипотеку «Молодая семья» на льготных условиях и принять участие в Молодёжном жилищном конкурсе. Эти меры поддержки соответствуют задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Жилищный вопрос остаётся одним из ключевых для молодых людей в республике, – подчеркнул министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков. – Мы курируем четыре программы, но не все о них знают. Поэтому регулярно проводим прямые эфиры, где эксперты простым языком объясняют условия участия и порядок оформления документов. У зрителей есть возможность задать вопросы в реальном времени или в комментариях».

Трансляция пройдёт в официальной группе Минмолодёжи РТ ВКонтакте: https://vk.com/video-71695567_456241153.

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