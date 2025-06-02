Мортовская больница в Елабужском районе ремонтируется в рамках нацпроекта

В Елабужском районе Татарстана идет полномасштабная реконструкция Мортовской участковой больницы, которая станет частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На сегодняшний день завершены работы на втором этаже медицинского учреждения, где полностью заменены инженерные коммуникации, включая электропроводку, системы отопления и водоснабжения.

Строительные бригады приступили к модернизации первого этажа, параллельно готовясь к обновлению кровли здания. Эти преобразования не только улучшат внешний облик больницы, но и повысят ее устойчивость к погодным условиям. Особую значимость ремонт приобретает с учетом того, что за 25 лет существования медучреждения здесь проводились лишь частичные косметические работы.

Финансирование проекта составило 41 миллион рублей из республиканского бюджета. Несмотря на масштабные строительные работы, больница продолжает оказывать медицинскую помощь местным жителям – в настоящее время здесь обслуживается порядка 1800 пациентов, включая 210 детей.

Завершение реконструкции запланировано на август 2025 года.