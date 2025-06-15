МСЧ РТ: В республике отменен режим опасности атаки БПЛА

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили полноценную работу после снятия режима «Угроза атаки беспилотных воздушных средств», действовавшего с 6:26 по московскому времени. Официальное уведомление об отмене ограничений появилось в приложении МЧС России в 14:43.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, временные ограничения на полеты вводились исключительно в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. За время действия особого режима 10 рейсов, следовавших в казанский аэропорт, были перенаправлены на запасные аэродромы. Один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск, также изменил маршрут.

«Все службы аэропортов действовали строго в соответствии с регламентами, что позволило минимизировать неудобства для пассажиров», – отметили в Росавиации. После получения разрешения на возобновление полетов аэропорты оперативно вернулись к нормальному режиму работы, начав принимать и отправлять рейсы по расписанию.