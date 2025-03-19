Муфтий РТ поблагодарил организаторов XIII Республиканского ифтара

Камиль хазрат Самигуллин, избранный на четвертый срок муфтием Татарстана, выразил благодарность организаторам XIII Республиканского ифтара, который прошел в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо».

«Хочу поблагодарить организаторов, Радика Абдрахманова и всех волонтеров. Как говорил наш Пророк: «Кто не благодарит людей, тот не благодарит и Всевышнего», – отметил Камиль хазрат в беседе с журналистами.

Он подчеркнул высокий уровень организации мероприятия: для его проведения было задействовано 600 волонтеров, а гостям подготовили 13 тысяч порций для ифтара.

Муфтий также обратил внимание на то, что в этом году количество участников ифтара превысило ожидания: «Людей пришло больше, чем планировалось, и это повод для радости – значит, у людей есть желание участвовать. В следующем году мы учтем этот момент и проведем работу над ошибками».

Камиль хазрат призвал участников приходить на мероприятие с билетами, которые распространяются бесплатно: «Билеты нужны для организации процесса. Мы сделали все возможное, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне».

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов отметил, что с каждым годом количество постящихся увеличивается: «Люди стремятся разделить радость Рамадана друг с другом. XIII Республиканский ифтар – яркое подтверждение этого. Такие мероприятия нужно развивать и расширять их масштабы. Пусть Аллах примет старания всех, кто внес вклад в организацию этого события. Оно прошло на высоком уровне».

Организаторы планируют и дальше развивать ифтар, учитывая опыт этого года и пожелания участников.

Напомним, ранее мы сообщали о рекордном количестве гостей на Ифтаре в этом году.