Мухаметшин на празднике «Валда Шинясь» высоко оценил вклад мордовского народа в развитие РТ

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Республика
21 июня 2026  18:31

В селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана проходит ежегодный республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» («Светлый день»). Гости могут познакомиться с традициями субэтносов эрзя и мокша, попробовать национальные блюда, поучаствовать в состязаниях и посетить ярмарку народных промыслов.

Почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поприветствовал участников и отметил значимость мордовского народа для развития республики и всей страны. Он подчеркнул важность сохранения языка, культуры и традиций, а также поблагодарил собравшихся за труд и вклад в укрепление многонационального единства.

В беседе с журналистами Мухаметшин поделился впечатлениями от праздника, отметив его масштабность и душевную атмосферу, а также выразил удовлетворение тем, что мордовская диаспора Татарстана бережно хранит свои корни.

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Мухаметшин на празднике «Валда Шинясь» высоко оценил вклад мордовского народа в развитие РТ
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