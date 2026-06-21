Мухаметшин на празднике «Валда Шинясь» высоко оценил вклад мордовского народа в развитие РТ

В селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана проходит ежегодный республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» («Светлый день»). Гости могут познакомиться с традициями субэтносов эрзя и мокша, попробовать национальные блюда, поучаствовать в состязаниях и посетить ярмарку народных промыслов.

Почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поприветствовал участников и отметил значимость мордовского народа для развития республики и всей страны. Он подчеркнул важность сохранения языка, культуры и традиций, а также поблагодарил собравшихся за труд и вклад в укрепление многонационального единства.

В беседе с журналистами Мухаметшин поделился впечатлениями от праздника, отметив его масштабность и душевную атмосферу, а также выразил удовлетворение тем, что мордовская диаспора Татарстана бережно хранит свои корни.