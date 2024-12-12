Мухаметшин вручил паспорта 22 юным татарстанцам в День Конституции РФ

Торжественное вручение паспортов юным гражданам Татарстана прошло сегодня в здании Госсовета республики. 22 школьника получили свои документы из рук Председателя регионального парламента Фарида Мухаметшина.



«Это значимое и трогательное событие не только для вас, но и для ваших родных, друзей и учителей. Получение паспорта в День Конституции РФ, 12 декабря, придаёт этому моменту особую важность. Паспорт – это основной документ гражданина, а Конституция является основным законом страны», — подчеркнул Мухаметшин.



Он также отметил, что теперь перед молодыми людьми стоит задача усердно учиться, развивать свои знания и навыки для подготовки к взрослой жизни.



«Вы живете в Татарстане, и это повод для гордости. Никогда не забывайте свою родную республику. Надеюсь, вы будете прилагать усилия для её развития. Президент России Владимир Путин назвал Татарстан опорным субъектом, который занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям», — добавил Мухаметшин.



По его словам, Татарстан стремится к будущему и активно развивает инновации, что открывает широкие возможности для молодежи.



«В нашей республике есть всё необходимое для успешного обучения и реализации ваших талантов», — заключил он.



Тансылу Хайруллина, выступая от имени всех получивших паспорта, отметила, что получать документ из рук Мухаметшина в Госсовете было волнительно и ответственно. Она учится в гимназии № 179 в Казани и является победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады по нескольким предметам.



«Мы гордимся тем, что стали гражданами нашей великой страны в этот знаменательный день!» — сказала школьница.



Поздравить молодых людей пришли начальник управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Марат Галеев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.



Вручение первых паспортов стало традицией в День Конституции России, который отмечается 12 декабря. Это событие символизирует связь между поколениями и преемственность традиций.