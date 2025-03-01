Мужчины чаще женщин соглашаются на зарплату в конверте

Большинство россиян выступают против получения зарплаты в конверте, считая такие схемы рискованными. Однако, как показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 28% граждан все же готовы согласиться на неофициальные выплаты. Это самый низкий показатель за 16 лет наблюдений.

Основные результаты исследования:

- 47% опрошенных категорически против серых схем выплат.

- 25% респондентов затруднились с ответом, отметив, что их решение зависит от суммы выплат и уровня доверия к работодателю.

Гендерные различия:

Мужчины почти в три раза чаще женщин соглашаются на зарплату в конверте: 42% против 15% соответственно.

Зависимость от дохода:

Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей каждый третий (33%) готов принять неофициальные выплаты.

Возрастные различия:

- Среди граждан до 45 лет только 27-28% потенциально согласны на серые схемы, а 50% выступают против.

- Среди россиян старше 45 лет сторонников неофициальных выплат больше — 31%, противников меньше — 37%.

Многие респонденты отмечали, что их решение зависит от суммы выплат и доверия к работодателю. Некоторые подчеркивали: «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату».

Риски серых схем:

Зарплата в конверте связана с рядом рисков для сотрудников, включая отсутствие социальных гарантий, сложности в получении кредитов и пенсионных накоплений, а также потенциальные проблемы с налоговыми органами.

Методология исследования:

В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России в возрасте от 18 лет.