МВД России раскрыло мошенническую схему с использованием искусственного интеллекта в РТ

МВД России выявило группу мошенников, действовавших на территории Татарстана, Башкортостана и Краснодарского края. Злоумышленники разработали специализированное программное обеспечение, которое с использованием технологий искусственного интеллекта автоматически заполняло электронные опросные листы покупателей одной из торговых сетей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Когда случайный покупатель приобретал определенный товар, покупка автоматически привязывалась к одной из карт лояльности, контролируемых мошенниками. После этого держателю карты направлялась анкета с предложением оценить работу магазина, — пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Положительные оценки, оставленные с помощью этой схемы, искусственно повышали рейтинг конкретных магазинов. За это их директора получали премии, которые затем распределялись между участниками преступной группы.

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 4,5 тысячи карт лояльности, компьютерную технику, средства связи, а также образы виртуальных серверов, на которых было развернуто программное обеспечение, используемое злоумышленниками.

Четверо предполагаемых организаторов группы были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным МВД, эта группа действовала в связке с другой преступной организацией, которая использовала иную мошенническую схему. Общий ущерб от их действий составил 37 миллионов рублей.