МВД России раскрыло мошенническую схему с использованием искусственного интеллекта в РТ

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Россия/Мир
5 марта 2025  18:20

МВД России выявило группу мошенников, действовавших на территории Татарстана, Башкортостана и Краснодарского края. Злоумышленники разработали специализированное программное обеспечение, которое с использованием технологий искусственного интеллекта автоматически заполняло электронные опросные листы покупателей одной из торговых сетей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

— Когда случайный покупатель приобретал определенный товар, покупка автоматически привязывалась к одной из карт лояльности, контролируемых мошенниками. После этого держателю карты направлялась анкета с предложением оценить работу магазина, — пояснила Волк в своем Telegram-канале.  

Положительные оценки, оставленные с помощью этой схемы, искусственно повышали рейтинг конкретных магазинов. За это их директора получали премии, которые затем распределялись между участниками преступной группы.  

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 4,5 тысячи карт лояльности, компьютерную технику, средства связи, а также образы виртуальных серверов, на которых было развернуто программное обеспечение, используемое злоумышленниками.  

Четверо предполагаемых организаторов группы были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).  

По данным МВД, эта группа действовала в связке с другой преступной организацией, которая использовала иную мошенническую схему. Общий ущерб от их действий составил 37 миллионов рублей.  

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