Сотрудники ФСБ задержали главу татарстанской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

В Татарстане сотрудники ФСБ в содействии с Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России провели операцию по задержанию главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Татарстане, сообщили РИА Новости.

Член организации занимался вербовкой российских мусульман в ряды международной террористической организации, а также распространением воинствующей исламистской террористической идеологии, в основе которой стояла нетерпимость к остальным религиозным объединениям.

На месте задержания мужчины силовиками была обнаружена террористическая атрибутика, пропагандистские материалы и средства связи.

Сейчас проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.