Жителей РТ призывают вакцинировать домашних питомцев

Государственные ветеринарные клиники Татарстана проводят колоссальный объем профилактическо-диагностической и лечебной работы. Об этом рассказали 2 октября на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ». Большая часть мероприятий осуществляется на безвозмездной основе.

-На первом месте стоит борьба с бешенством, — рассказал ветеринарный врач, физиотерапевт-реабилитолог Булат Нуриахметов. - В РТ случаются локальные вспышки заболевания, но в целом ситуация остается стабильной.

Также республиканские специалисты занимаются ежедневной профилактикой целого комплекса инфекций. Среди них такие заболевания, как интериты, гепатиты, кальцивироз и др

-Сельскохозяйственных животных мы исследуем на бруцеллез, турбекулез, лейкоз и т. д., — сообщил Нуриахметов. — Также вакцинируем их от широкого спектра заболеваний.

К слову, по всей Казани ежегодно прививаются 15-20 тысяч кошек и собак. Эксперт напомнил, что прививка от бешенства животным является обязательной. Согласно нормам закона, животные, достигшие 3-х месячного возраста, должны быть вакцинированы от этой смертельной вирусной инфекции.