В Татарстане на национальные проекты направят 30,8 млрд рублей

В Татарстане по национальным проектам будут построены 292 объекта на сумму 30,8 млрд рублей. Средства направят на 11 национальных проектов, сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова в интервью Ринату Билалову.

Она сообщила, что по национальным проектам будут реализованы 57 парков и скверов, приобретены 100 квартир, проведено строительство трёх домов и двух культурных центров и многое другое.

По её словам, в здравоохранении скоро войдёт в эксплуатацию детский онкологический центр. Татарстан был первым регионом, где было заявлено о капитальном ремонте всех поликлиник. Также по национальным проектам в республике открыли 20 дошкольных учреждений.

Она добавила, что почти все музыкальные школы Татарстана получили новые музыкальные инструменты по национальному проекту «Культура».

Ларионова отметила, что сейчас реконструируются 11 очистных сооружений по национальному проекту «Экология».

Заместитель Госсовета РТ прокомментировала влияние пандемии на строительство в прошлом году: «Мы освоили все средства, которые были выделены. Работы не приостанавливались ни по одному проекту. А как иначе — люди ждут ФАПы, клубы, школы и детские сады»

По мнению Ларионовой, национальные проекты способны дать импульс для мобилизации многих отраслей.

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