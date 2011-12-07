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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане повышен на 310 рублей

На II квартал текущего года сумма составила 17 949 рублей.

В Татарстане минимальный потребительский бюджет увеличили на 310 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, сумма минимального потребительского бюджета на II квартал текущего года составила 17 949 рублей, что на 1,7% больше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, сумма данного показателя фактически равна стоимости минимальной потребительской корзины.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что на девяти площадках столицы Татарстана открылись ярмарки с овощами, входящими в «борщевой набор». 

КВ
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