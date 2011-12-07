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В Татарстане в августе скончались на 701 человека больше

Росстат привел статистику смертей в регионах РФ.

В Татарстане в августе 2020 года количество смертей увеличилось на 701 — в республике скончались 4 254 человека. В августе 2019 года в республике зафиксировано 3 553 смерти. Такую статистику привел Росстат.

В целом по России данные также растут: в августе этого года смертей стало больше на 13 787 — всего скончались 157 181 человек (в августе 2019 — 143 394 человека).

Напомним, в Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса. Общее количество смертей от COVID-19 в республике достигло 78. 

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