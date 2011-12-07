В Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения кронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 18 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

16 человек относятся к возрастной категории от 50 до 60 лет, 15 — от 30 до 50 лет, семерым — от 70 до 80 лет, шестерым — от 18 до 30, также шестерым — от 60 до 70 лет, одному — нет 18 лет.

В Казани — 26 случаев, в Набережных Челнах — 16 случаев, в Нурлатском районе — три случая, в Арском, Атнинском, Зеленодольском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах — по одному случаю.

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 402 случая заражения COVID-19, 3 130 выздоровевших (+139), 10 скончавшихся.

В России количество зараженных коронавируссом составило 441 108 человек (+8 831 за сутки), выздоровевших — 204 623 человека (+8 666), умерших — 5 384 человека (+169).