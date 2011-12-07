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В Татарстане зарегистрировано 71 тыс. безработных

В регионе насчитывается 43 тыс. свободных мест.

В Татарстане зарегистрировано 71 тыс. безработных и 43 тыс. свободных вакансий, сообщила ИА «Татар-информ» замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

«На одну вакансию сегодня условно претендует до двух безработных. „Работа в России“ является общефедеральным, на нем размещаются вакансии по всей стране. Таким образом, жители Татарстана могут подобрать подходящую вакансию в других субъектах либо трудоустроиться на условиях вахтового метода», — отметила собеседник агентства.

Всего за 9 месяцев 2020 года было трудоустроено 38 тыс. татарстанцев. 

КВ
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