Алексей Песошин вручил госнаграды 49 выдающимся татарстанцам

Алексей Песошин вручил государственные награды России и Татарстана 49 выдающимся жителям республики. Торжественное мероприятие прошло в Казанском Кремле.

«Залогом успешного развития Татарстана является ежедневный труд наших жителей», — отметил Песошин.

Также он подчеркнул, что основным ориентиром для социально-экономической политики республики является благосостояние граждан и повышение качества жизни населения.

Глава Правительства РТ также упомянул, что в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.

«Значение предстоящих выборов в определении будущего страны трудно переоценить. От результатов голосования зависит общественно-политическая стабильность в обществе и сохранение темпов социально-экономического развития», — убежден Песошин.

После приветственной речи Премьер-министр Татарстана вручил госнаграды.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ЦИК РФ приняла новый порядок аккредитации журналистов на осенние выборы.