Долгая Поляна: красивая история любви

Лиственничная аллея - подарок любимой жене- Деревня Долгая Поляна возникла в XVIII веке и стала родовым гнездом известного дворянского рода Молоствовых. Для кого-то усадьба - уникальный памятник природы, архитектуры, но для меня в первую очередь это памятник человеческим отношениям. Представители разных поколений семьи Молоствовых дружили и общались с Жуковским, Пушкиным, Толстым, Крупской, Луначарским, Горьким, Калининым... Они с достоинством прошли через все испытания судьбы и остались верными самим себе, - рассказала директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова.К усадьбе мы шли через красивую лиственничную аллею. Этой аллее более 100 лет. Такой потрясающий живой подарок Владимир Молоствов сделал своей любимой жене Елизавете. К ее приезду он высадил 460 лиственниц. Сейчас из них сохранилось 400.Райский уголок: от тропиков до КамчаткиСудьба последних владельцев усадьбы сложилась драматично.Владимир Германович Молоствов родился 9 апреля 1859 года в Казани. Учился он в Санкт-Петербурге в Пажеском корпусе, где юношей из знатных дворянских семей готовили к военной и государственной службе.Владимир влюбился в умную, образованную девушку Елизавету Владимировну Бер. Она тоже искренне, беззаветно полюбила его. Елизавета была младше своего жениха на 14 лет. Обвенчались они 5 сентября 1899 года в Казани. А чуть позже переехали в родовое имение мужа - Долгую Поляну. Здесь Владимир построил новый каменный дом в стиле готического замка со смотровой башенкой и балконами.Украшением усадьбы стал фруктовый сад. Он спускался к Волге террасами. На разных уровнях были построены три пруда, соединяющиеся друг с другом каскадом воды. В прудах разводили форель. Сад давал богатый урожай яблок, груш, других фруктов. Специально для их переработки был построен винокуренный завод.На территории усадьбы Молоствовы высаживали цветы, кустарники, деревья, которые привозили им из разных уголков Земли - от Камчатки до тропиков. И что интересно, все растения отлично приживались в непривычном для них климате.Владимир + ЕлизаветаВ 1905 году Владимир Молоствов был избран предводителем уездного дворянства. При нем в Тетюшском уезде открывались школы, читальные избы, фельдшерские пункты, дома для детей-сирот, строились церкви и мечети.По его ходатайству в Тетюшах были построены и открыты мужская и женская гимназии, а в селе Монастырском, которое расположено в двух километрах от Долгой Поляны, - ремесленное училище.По инициативе Владимира Германовича Долгая Поляна стала первой деревней в Заволжье, где появилось электрическое освещение. Здесь внедрялись новейшие достижения агрокультуры, мостились камнем дороги, укреплялись овраги. Методики Молоствова по предотвращению заовраживания использовались в народном хозяйстве Татарии вплоть до 50-х годов ХХ века.Елизавета Молоствова тоже была личностью незаурядной, разносторонне одаренной - географ, историк, краевед, садовод, поэт. Она была сотрудницей местной метеорологической станции. Под руководством академика Николая Вавилова выполняла поручения Казанского университета по исследованию флоры Татарстана. В 1914 - 1916 годах по предложению Российской академии наук Елизавета Владимировна собирала в Казанской губернии письма участников Первой мировой войны. На основе этих материалов она издала книгу «Солдатские письма». Весь доход от издания она передала в пользу воинов, потерявших на войне зрение.Особый факт - с 1904 года Елизавета Молоствова вела переписку со Львом Николаевичем Толстым, дружила с супругой писателя Софьей Андреевной. В 1905 году она впервые посетила Ясную Поляну. При подготовке юбилейного издания собрания сочинений Толстого Елизавета Владимировна редактировала и составляла комментарий к 49-му тому.Волшебный паркет оживающего домаИ вот после прогулки по лиственничной аллее мы подошли к усадебному дому. Он поражает своей красотой, несмотря на то что ему довелось пережить непростые времена и даже период полного запустения. Сейчас дом оживает.Центром притяжения здесь всегда была музыкальная гостиная, и именно с ее восстановления началось возрождение усадьбы. Благодаря помощи спонсоров зал был отремонтирован. Сейчас здесь, как в дореволюционные времена, уютно горит камин, звучит рояль, а гости могут услышать романсы на стихи Елизаветы Молоствовой.Есть в доме комната с волшебным полом. Он выложен паркетными досками - светлыми и темными. Доски бережно отреставрировали, переложили, чередуя темные и светлые полосы, как было раньше. Вроде бы обычный паркет, но он чудесным образом меняет свой цвет. Если встать на темную паркетную полосу и обернуться, то увидишь, что она стала светлой, а светлая полоса, наоборот, стала темной. Это не оптическая иллюзия и не эффектный фокус. Разные специалисты изучали паркетную доску, но так и не смогли однозначно объяснить этот феномен.Через комнату с волшебным полом можно выйти на балкон. Здесь можно стоять бесконечно долго и любоваться красивейшим видом на Волгу и древний Болгар, расположенный на другом берегу, где жили многочисленные кузены и кузины Молоствовых.Таинственная смерть в дорогеНо продолжим знакомиться с историей усадьбы. Октябрь 1917 года. Революция. Молоствовы знали, что их ждут серьезные испытания, но не покинули родовое гнездо.23 января 1918 года Владимир Молоствов как бывший управляющий уезда был приглашен в Тетюши на собрание революционной молодежи. По свидетельству очевидцев, встреча прошла напряженно. После Владимир Германович отправился в Долгую Поляну, но до дома не доехал. Его нашли умершим. Официальная версия - в дороге у Молоствова стало плохо с сердцем. К тому же началась метель, кучер сбился с дороги и пошел за подмогой. А когда вернулся, Владимир Германович был уже мертвым. В этой истории много странного и неясного. Елизавета Владимировна считала, что мужа убили, и открыто говорила об этом.Вскоре при невыясненных обстоятельствах погиб брат Елизаветы - он попал под поезд. И она в такое тревожное время осталась совсем одна. Повсюду крестьяне расправлялись с бывшими помещиками, жгли усадьбы. Елизавета Владимировна могла уехать за границу. Но она осталась. Здесь ее держало чувство любви и ответственности за это место.Охранная грамота «за особые заслуги перед революцией»Елизавета Владимировна обратилась за помощью к Надежде Крупской, Анатолию Луначарскому, с которыми была хорошо знакома. В 1918 году решением Народного комиссариата по просвещению усадьба Долгая Поляна была взята под охрану. Молоствовой выдали охранную грамоту «за особые заслуги перед революцией».Местные жители относились к Елизавете Владимировне доброжелательно. Крестьяне даже приняли ее в свое сельское общество и выделили надел. В 1920 году Молоствову назначили заведующей совхозом в Долгой Поляне. Но в 1925 году вышел Декрет о лишении бывших помещиков права на землепользование и проживание в принадлежащих им до революции хозяйствах. Местные власти прилагали все усилия, чтобы выселить Молоствову из усадьбы. На ее глазах дом разграбили. Саму хозяйку переселили в деревянный флигель, а в усадьбе расположилась школа коммунистической молодежи. С 1931 года здесь был Дом творчества и отдыха писателей.1 августа 1936 года Елизавета Молоствова умерла. Похоронили ее на берегу Волги, рядом с мужем.После в стенах усадьбы были детский дом, дом престарелых, детский лагерь «Чайка». 1 июля 2000 года постановлением Кабинета министров Республики Татарстан Долгая Поляна была признана историко-архитектурным и природным парком.Земельному участку площадью 328 гектаров был придан статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Руководство Татарстана выделило 25 миллионов рублей, которые направлены на восстановление и обустройство территории, установку входных групп в усадьбу, воссоздание флигеля. Следующим этапом должна стать реставрация центрального дома усадьбы.