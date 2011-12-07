Почти 3 сотни татарстанцев понесут наказание за несоблюдение требований самоизоляции

В среду, 6 мая, на территории казанских парков «Континент», «Крылья Советов», ЦПКиО имени Горького, а также на площади у центрального ЗАГСа «Чаша» и у озера «Лебяжье» состоялись массовые проверки на соблюдение гражданами карантина во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Были задержаны около 2,5 сотен горожан — нарушителей самоизоляции. К административной ответственности привлечены 270 человек, пребывавших на улице без соответствующих документов (справок с места работы и смс-разрешений). Помимо прочего, на 70 казанцев сотрудниками МВД составлены протоколы за нахождение в общественном транспорте и посещение торговых точек без средств индивидуальной защиты.

Согласно официальной информации, всего проверке подверглись примерно 2,3 тысячи граждан.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом.