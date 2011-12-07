Татарстанцам разрешат не носить маски в общественных местах

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление на еще одно послабление ограничительных мер. С 8 июня жителям республики не нужно будет носить маски и перчатки в общественных местах.

В опубликованном на портале Правительства РТ документе сказано, что перчаточно-масочный режим должен будет соблюдаться только в транспорте, в магазинах и объектах оказания услуг. В парках и скверах же ходить в масках необязательно.

Кроме того, с 8 июня, магазины вновь смогут работать круглосуточно, а с 11 июня свою деятельность могут возобновить летние веранды в кафе и ресторанах.