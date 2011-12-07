Строительство трассы М12 положительно скажется на экологии Татарстана

Строительство автомагистрали М12 «Москва — Казань» в обход населенных пунктов позволит сохранить экологию в Татарстане. В ходе работ предусмотрена компенсация лесопосадки и установка защитных шумоэкранов, отметил профессор НИУ «Высшая школа экономики», директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

«В мировой практике дорожного строительства предусмотрены компенсационные посадки, устройство путей для миграции диких животных: проходы в насыпи, эстакады и другие инженерные сооружения. В серьезно проработанном проекте будут объекты экологической инженерии. Это всегда учитывается, тем более когда речь идет о автодороге высшей технической категории 1А», — уточнил профессор.

По словам Блинкина, акустические шумозащитные экраны будут устанавливаться вдоль основного хода дороги, сама автотрасса не будет приближаться к домам. Удаленность дороги составит от 100 метров до 1,7 км.

Ранее Блинкин отметил положительный экономический эффект для экономики Татарстана от строительства автомагистрали «Москва — Казань».