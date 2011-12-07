Районы республики получат 60,8 млн рублей на проведение переписи населения

Регионам Татарстана будет выделено 60,8 млн рублей от Минфина РТ на проведение Всероссийской переписи населения. Законопроект об изменении республиканского закона о бюджете был принят депутатами на 23-м заседании Госсовета РТ.

«Предусмотренные 60,8 млн рублей, находящиеся на счете Министерства финансов РТ, передаются Министерству экономики РТ с распределением этих средств по районам и городам республики» — отметил Председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Изменения в республиканский закон бюджета внесены на 2021 год, и плановые периоды 2022 и 2023 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из-за пандемии сроки проведения Всероссийской переписи населения изменились. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин заявил, что хозяйства в городских и сельских поселениях полностью готовы к предстоящей переписи.