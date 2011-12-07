В Татарстане появится возможность брать земельные участки под глэмпинги в аренду

В Татарстане появится возможность брать в аренду земельные участки для размещения объектов для отдыха без торгов. Законопроект, вносящий изменение в земельный закон, поддержали депутаты Госсовета РТ.

Заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев отметил, что арендаторы смогут размещать на территориях кемпинги, глэмпинги, турбазы, гостиницы, санатории и т д.

В пояснительной записке говорится, что внесённые изменения положительно скажутся на развитии экотуризма в республике, привлечёт новый поток туристов и будет способствовать развитию инфраструктуры.

Документ принят в первом чтении.

Ранее «Казанские ведомости» подробно писали о том, что такое глэмпинги, как он будет развивать в Татарстане, и для кого этот вид отдыха подходит больше всего.